Пенсионеры в возрасте 80 лет получат повышенные выплаты в декабре

По его оценке, прибавка составит 10 221,7 рубля. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты в размере 8907,7 рубля и доплаты за уход — 1314 рублей. Таким образом, если пенсионер в ноябре получал 37 913,4 рубля, то в декабре его пенсия увеличится до 48 135,1 рубля — рост почти на 27%.