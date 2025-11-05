Пенсионеры в возрасте 80 лет получат повышенные выплаты в декабре

Пенсионеры, которым исполняется 80 лет в ноябре, в декабре получат увеличенную страховую пенсию по старости. Об этом сообщил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью «Газете.Ru».
По его оценке, прибавка составит 10 221,7 рубля. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты в размере 8907,7 рубля и доплаты за уход — 1314 рублей. Таким образом, если пенсионер в ноябре получал 37 913,4 рубля, то в декабре его пенсия увеличится до 48 135,1 рубля — рост почти на 27%.
Балынин уточнил, что те, кто получает пенсию до 11 января, получат её раньше обычного из-за новогодних праздников. Например, если выплата обычно приходит 5-го числа, то в декабре человек получит сразу две суммы — за декабрь и за январь.
Кроме того, январские выплаты будут проиндексированы на 7,6%. При ноябрьской сумме в 27 078,98 рубля пенсионер получит 29 136,98 рубля, что на 2058 рублей больше.
Экономист отметил, что досрочные перечисления в первую очередь затронут тех, кто получает пенсию через банки. Для клиентов «Почты России» график в целом останется прежним, но если дата выдачи совпадет с выходным, деньги можно будет получить накануне. Балынин посоветовал уточнять конкретные сроки выплат в банке или почтовом отделении.
Читайте также: Знаменитый профессор рассказал о гигантском инопланетном корабле на пути к Земле.