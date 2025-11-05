Космодром Восточный попал в энергетическую блокаду: стройплощадку «Ангары» отключили за долги в 51 миллион

В ДЭК сообщили, что у компании ООО «ПСО Казань», отвечающей за возведение второй очереди космодрома, накопился долг за электроэнергию, превышающий 51 миллион рублей. В пресс-службе компании отметили, что ранее уже шли навстречу строителям. Запланированные на май отключения не состоялись, поскольку подрядчик предоставил гарантии по погашению задолженности. Однако свои обязательства предприятие так и не выполнило.