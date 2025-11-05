Космодром Восточный попал в энергетическую блокаду: стройплощадку «Ангары» отключили за долги в 51 миллион

Стартовый комплекс «Ангара» на космодроме Восточный оказался отключен от электроснабжения. Решение было принято «Дальневосточной энергетической компанией» по причине крупной задолженности со стороны генерального подрядчика строительства.
В ДЭК сообщили, что у компании ООО «ПСО Казань», отвечающей за возведение второй очереди космодрома, накопился долг за электроэнергию, превышающий 51 миллион рублей. В пресс-службе компании отметили, что ранее уже шли навстречу строителям. Запланированные на май отключения не состоялись, поскольку подрядчик предоставил гарантии по погашению задолженности. Однако свои обязательства предприятие так и не выполнило.
Как следует из официального сообщения, генподрядчик обещал произвести оплату до 31 марта, но не сделал этого. В начале октября в адрес ДЭК поступили новые гарантии, согласно которым до 20 октября должник должен был перечислить 23,1 миллиона рублей, но и это обязательство осталось неисполненным.
Энергетики подчеркивают, что ежемесячное потребление объектов строительства составляет около 4 миллионов рублей. Для защиты интересов региональной энергосистемы ДЭК была вынуждена ограничить потребление ресурса должником и инициировать процедуру банкротства.
Прежде сообщалось, что на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 произошел сбой, в ряде городов отключили электроснабжение.