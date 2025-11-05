Ричмонд
Раскрыто, что цены на связь в 2026 году в России могут вырасти на 5−10%

Почти все российские телеком-компании собираются поднять цены на услуги связи в 2026 году.

Почти все российские телеком-компании собираются поднять цены на услуги связи в 2026 году. По результатам опроса Telecom Daily, проведённого в октябре 2025 года среди топ-менеджеров и владельцев около 70 операторов, рост затронет мобильную связь, интернет, телевидение и телефонию.

Повышение тарифов планируют 96% компаний. Около половины операторов собираются увеличить цены на 5−10%, ещё 16% — более чем на 10%.

Больше всего подорожают комплексные пакеты, объединяющие мобильную связь и домашний интернет, аренду защищённых каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа к корпоративным системам. Так считают 70% участников опроса. Кроме того, 60% ожидают рост цен на мобильную связь, 53% — на облачные сервисы и центры обработки данных, а 50% — на фиксированный интернет.

Повышение цен на связь вписывается в общую тенденцию роста тарифов. В 2026 году ЖКХ подорожает почти на 10%, а с июля 2025-го коммунальные платежи уже выросли в среднем на 11,9%. Всё это усиливает финансовую нагрузку на семьи и вызывает беспокойство у граждан и депутатов.

