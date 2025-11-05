Раскрыто, что цены на связь в 2026 году в России могут вырасти на 5−10%

Повышение цен на связь вписывается в общую тенденцию роста тарифов. В 2026 году ЖКХ подорожает почти на 10%, а с июля 2025-го коммунальные платежи уже выросли в среднем на 11,9%. Всё это усиливает финансовую нагрузку на семьи и вызывает беспокойство у граждан и депутатов.