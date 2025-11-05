Минфин объявил новые цены на скупку у белорусов золота, серебра и платины. Подробности опубликованы на официальном сайте Министерства финансов.
Согласно опубликованным данным, с 1 ноября один грамм золота стоит 374,54 рубля (в октябре 2025 — 359,41 рубля). Стоимость серебра составляет 4,57 рубля (ранее — 4,36 рубля). Что касается платины, то цена за один грамм указана 148,84 рубля (ранее — 145,86 рубля).
