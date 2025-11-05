Ричмонд
Минфин объявил новые цены на скупку у белорусов золота, серебра и платины

Минфин установил новые цены на скупаемые у белорусов золото, серебро и платину.

Источник: Комсомольская правда

Минфин объявил новые цены на скупку у белорусов золота, серебра и платины. Подробности опубликованы на официальном сайте Министерства финансов.

Согласно опубликованным данным, с 1 ноября один грамм золота стоит 374,54 рубля (в октябре 2025 — 359,41 рубля). Стоимость серебра составляет 4,57 рубля (ранее — 4,36 рубля). Что касается платины, то цена за один грамм указана 148,84 рубля (ранее — 145,86 рубля).

Тем временем «Белпочта» обратилась к белорусам из-за выплаты пенсий перед большими выходными.

Кстати, ставка единого налога для ИП может вырасти в Беларуси в 2026 году.

Вместе с тем Минтруда сказало белорусам о доплатах за работу в праздничные и выходные дни.