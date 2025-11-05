Башкирия заправила Китай маслом

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Его цель — обеспечить к 2030 году рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.