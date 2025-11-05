Башкирия заправила Китай маслом

Чишминский маслоэкстракционный завод отправил в КНР 2,55 тыс. тонн рапсового масла в 114 вагонах. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Башкирии. Вся продукция проверена на безопасность по стандартам Китая, отметили в ведомстве. Нерафинированное рапсовое масло (холодного отжима) широко используется в кулинарии и пищевой промышленности.
Всего за январь — август маслоэкстракционные предприятия региона отправили в Китай более 10 тыс. тонн рапсового масла. Это в два раза больше, чем за восемь месяцев 2024 года (4,958 тыс. тонн).
Также на днях Китай закупил абзелиловские семена льна как масличное сырьё, а астраханское предприятие приобрело илишевский ячмень.
В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Его цель — обеспечить к 2030 году рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.