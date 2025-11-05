Ричмонд
Реконструкцию цирка в Краснодаре оценили в 7 млрд рублей

Стоимость реконструкции Краснодарского цирка предварительно оценили в свыше 7 миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Масштабная реконструкция «Краснодарского государственного цирка» потребует значительных финансовых вложений. Предварительная стоимость работ оценена более чем в 7 миллиардов рублей, а именно — в 7,3 миллиарда рублей.

«Окончательный объем необходимых средств будет установлен только после получения положительного заключения государственной экспертизы по второму этапу реконструкции», — сообщает PБK Kраснодар со ссылкой на заместителя руководителя депстроя Кубани Артема Моисеева.

Краснодарский государственный цирк, являющийся одной из культурных визитных карточек краевой столицы, открыл свои двери в июле 1970 года. Спустя более 50 лет после начала работы, в январе 2023 года, учреждение закрыли для обновления.

Ранее сообщалось, что Краснодарский цирк не откроют в 2026 году, открытие перенесли на 2029 год.