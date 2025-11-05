Ричмонд
Яйца оставить себе: в тюменском правительстве передумали продавать крупнейший актив

Правительство Тюменской области передумало избавляться о своего самого крупного и одного из самых доходных активов — Боровской птицефабрики. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре региональных властей.

Причина отказа от приватизации актива неизвестна.

«По Боровской птицефабрике имени Созонова проведение повторного аукциона не планируется.. Продажа акций иными способами приватизации также не планируется», — говорится в сообщении.

Ранее власти пытались продать акции предприятия за 10,7 миллиардов рублей. Попытка оказалась неудачной — на аукцион не заявился ни один участник. Эксперты предполагают, что причина — в поиске баланса между ценой и ценностью актива. Также в настоящий момент проходит четвертый аукцион по продаже акций алкозавода «Бенат».