Яйца оставить себе: в тюменском правительстве передумали продавать крупнейший актив

Причина отказа от приватизации актива неизвестна.
Правительство Тюменской области передумало избавляться о своего самого крупного и одного из самых доходных активов — Боровской птицефабрики. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре региональных властей.
«По Боровской птицефабрике имени Созонова проведение повторного аукциона не планируется.. Продажа акций иными способами приватизации также не планируется», — говорится в сообщении.
Ранее власти пытались продать акции предприятия за 10,7 миллиардов рублей. Попытка оказалась неудачной — на аукцион не заявился ни один участник. Эксперты предполагают, что причина — в поиске баланса между ценой и ценностью актива. Также в настоящий момент проходит четвертый аукцион по продаже акций алкозавода «Бенат».