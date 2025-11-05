Яйца оставить себе: в тюменском правительстве передумали продавать крупнейший актив

Ранее власти пытались продать акции предприятия за 10,7 миллиардов рублей. Попытка оказалась неудачной — на аукцион не заявился ни один участник. Эксперты предполагают, что причина — в поиске баланса между ценой и ценностью актива. Также в настоящий момент проходит четвертый аукцион по продаже акций алкозавода «Бенат».