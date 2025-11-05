Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкентской области появится новый город за $10 миллиардов — Central Asia Smart City

Vaib.uz (Узбекистан. 5 ноября). Только вчера мы писали о гигантской стройке под Ташкентом — южнокорейском медицинском городке Tashkent Medical Smart City стоимостью $5 миллиардов. Сегодня стало известно о проекте, который вдвое масштабнее: в Ахангаранском районе Ташкентской области планируется построить Central Asia Smart City с общим объёмом инвестиций в $10 миллиардов.

Источник: Vaib.Uz

Проект постановления о создании нового города вынес на общественное обсуждение хокимият Ташкентской области.

Новый масштаб.

Реализовывать мегапроект будет совместное предприятие Going Investment, в состав которого войдут французская Bureau Veritas Consulting, японская Ainergy, турецкая ND İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş, а также целый пул отечественных инвесторов.

Для строительства городка будет выделен участок площадью 6 400 гектаров в массивах «Бирлик», «Дустлик», «Галла-Кудук» и «Алишер Навои» Ахангаранского района. На первом этапе освоят 500 гектаров — именно здесь появятся ключевые инфраструктурные объекты.

Что построят?

На старте планируется возвести Центральноазиатский финансовый центр, Торгово-логистический центр, Международный хаб в сферах туризма и транспорта, Международный центр знаний и технологий имени аль-Хорезми с кампусом на 75 тысяч мест, научно-исследовательские институты и другие объекты для жизни и развития бизнеса.

Главная цель — создание экологически устойчивого и технологически продвинутого «умного зелёного города» на 200 000 жителей. Здесь будут интегрированы современные технологические и «зелёные» решения, международные образовательные и исследовательские площадки, инновационный бизнес, цифровая и промышленная инфраструктура.

Быстрый транспорт — из Ташкента до Smart City.

Для связи нового города с Ташкентом и другими крупными центрами столичной области планируется строительство скоростной трамвайной линии (light rail). Маршрут пройдёт по схеме: Ташкент — Нурафшон — Central Asia Smart City — Алмалык — Ахангаран. Проект по созданию этой линии будет реализован в формате государственно-частного партнёрства.