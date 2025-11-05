Ударит ли новый закон о банках по кошелькам казахстанцев — ответ АРФРР

Депутат Кайрат Балабиев отметил, что только три банка в стране являются системно-значимыми. Если они будут испытывать трудности, оставшиеся 19 банков должны будут участвовать в их спасении, компенсируя расходы государства. Депутат поинтересовался, не приведет ли это к тому, что банки будут вынуждены возмещать свои потенциальные расходы, повышая комиссии и тарифы для клиентов.