Ударит ли новый закон о банках по кошелькам казахстанцев — ответ АРФРР

Депутат Кайрат Балабиев отметил, что только три банка в стране являются системно-значимыми. Если они будут испытывать трудности, оставшиеся 19 банков должны будут участвовать в их спасении, компенсируя расходы государства. Депутат поинтересовался, не приведет ли это к тому, что банки будут вынуждены возмещать свои потенциальные расходы, повышая комиссии и тарифы для клиентов.
Глава агентства заявила, что системно-значимым банкам будет предоставляться господдержка. Кроме этого, по ее словам, никаких особенных условий для них нет, но есть особые требования к ним.
«Никаких особых условий для системно-значимых банков, кроме этого, нет, но будут предъявляться высокие требования. По нашему мнению, это не приведет к повышению тарифов и комиссий каких-либо. Но если возникнут такие вопросы, мы готовы рассмотреть и представить вам информацию», — сообщила Мадина Абылкасымова.
Ранее сообщалось, что в рамках закона «О банках и банковской деятельности» помощь государства в случае неплатежеспособности получат только системно значимые банки. Они будут временно переходить в собственность государства, а после стабилизации их финансового положения — продаваться новому инвестору. Если государство, после того, как продало инвестору банк, не смогло вернуть потраченные на него средства, разницу покрывают за счет взносов всех остальных банков.