В ЯНАО строительство школы контролируют дроны. Фото

В Салехарде строится школа на 800 мест с контролем через дроны и мобильное приложение. Об этом сообщает окружной депстрой.

Использование дронов позволяет оперативно определить готовность объекта.

Школа строится в микрорайоне Радужный.

«В микрорайоне Радужный продолжается строительство новой школы площадью более 16 тысяч квадратных метров — железобетонный каркас выполнен на 46%. Качество строительных работ находится на постоянном контроле у регионального Госстройнадзора», — пишет telegram-канал «Строим Ямал».

По данным источника, специалисты Госстройнадзора используют инновационные методы проверки — от дронов до специализированного мобильного приложения. Перед выездом на объект инспекторы провели удаленную видео-конференц-связь с застройщиком через приложение «Мобильный инспектор», разработанное Минцифры России.

На площадке продолжается возведение монолитного железобетонного каркаса. Параллельно идут подготовительные работы для устройства основания чаши бассейна.

Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) в восьмом микрорайоне снова продлили строительство школы на 1200 мест с атриумом и бассейном. Ранее утвержденные дополнительным соглашением сроки — сентябрь 2026 года — изменились.