Росприроднадзор взыскивает с новосибирского «Спецавтохозяйства» 59 млн рублей

«Спецавтохозяйство» является регоператором ТКО на территории региона с 2024 года. Организация принадлежит департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. По данным портала Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 4 млрд руб., убыток — 14 млн руб. В конце октября стало известно, что 100% акций регоператора будут переданы в собственность регионального правительства.