В Сочи собирают урожай фейхоа

— Успех основан на многолетней селекционной работе. Создание отечественных сортов стало ключом промышленному выращиванию фейхоа в нашем регионе. Долгое время основным способом размножения оставался семенной, что приводило к сильному расщеплению признаков и появлению большого количества мелкоплодных форм. Преодолеть эту проблему удалось благодаря разработке методов вегетативного размножения. В научном центре созданы три отечественных сорта — «Дагомысская», «Сентябрьская» и «Дачная», которые отличаются регулярным плодоношением без периодичности. Выведенные сорта не только отличаются высокой урожайностью, но и стабильностью. Например, сорт «Дагомысская» регулярно дает плоды массой более 100 граммов. Урожайность этих сортов достигает 33 килограммов с дерева, что существенно выше, чем у несортовых растений (5−8 килограммов), — говорит старший научный сотрудник Субтропического научного центра РАН Зухра Омарова.