В Сочи собирают урожай фейхоа

Эти деревья не только урожайны, но и удивительно долговечны. Самые первые фейхоа в Сочи, высаженные более 90 лет назад, до сих пор растут и плодоносят.
— Успех основан на многолетней селекционной работе. Создание отечественных сортов стало ключом промышленному выращиванию фейхоа в нашем регионе. Долгое время основным способом размножения оставался семенной, что приводило к сильному расщеплению признаков и появлению большого количества мелкоплодных форм. Преодолеть эту проблему удалось благодаря разработке методов вегетативного размножения. В научном центре созданы три отечественных сорта — «Дагомысская», «Сентябрьская» и «Дачная», которые отличаются регулярным плодоношением без периодичности. Выведенные сорта не только отличаются высокой урожайностью, но и стабильностью. Например, сорт «Дагомысская» регулярно дает плоды массой более 100 граммов. Урожайность этих сортов достигает 33 килограммов с дерева, что существенно выше, чем у несортовых растений (5−8 килограммов), — говорит старший научный сотрудник Субтропического научного центра РАН Зухра Омарова.
Культура хорошо адаптирована к сочинскому климату. Фейхоа выдерживает морозы до −10…-12°C. Даже немного пострадавшее от низкой температуры деревья демонстрируют высокую восстановительную способность — после подмерзания она успешно отрастает.
В России Сочи — единственное место промышленного выращивания этой культуры. Влажный климат курорта с годовым количеством осадков около 1644 мм идеально подходит для фейхоа.
— Популярность фейхоа обусловлена не только ее отличными вкусовыми качествами, но и уникальной пользой для здоровья. Плоды богаты витаминами С и Р, сахарами, пектином и другими биологически активными веществами. Они особенно полезны людям, страдающим заболеваниями щитовидной железы, атеросклерозом, гастритами, а также гипертоникам и диабетикам. Благодаря высокому содержанию эфирных масел, в частности метилбензоата, плоды обладают сильным антимикробным действием. Универсальность фейхоа позволяет использовать ее не только в свежем виде, но и для производства высококачественных продуктов переработки: компотов, варенья, джемов и мармеладов, — отметила Зухра Омарова.
Как добавили специалисты, исследования и селекционная работа с субтропическими культурами в Сочи продолжаются. Ученые ведут работы по сохранению и пополнению коллекций, созданию новых перспективных сортов, адаптированных к местным климатическим условиям.