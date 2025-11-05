Челябинцы на погашение ипотеки отдают почти 43% зарплаты

Наименее выгодно брать ипотеку в Крыму, Дагестане, Северной Осетии и Калмыкии. Там на погашение ипотеки придется отдавать более 80% зарплаты. Так, средний размер ипотечного кредита в Крыму — 4 700 000 рублей. Размер ипотечного платежа в среднем достигает 83 600 рублей. И крымчанам по ипотечному платежу приходится отдавать 80,5% от своего заработка.