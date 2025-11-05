В НСО магазины запустили предновогодние продажи к праздничному столу

В новосибирских магазинах начались предновогодние продажи продуктов с длительным сроком хранения, где цены на шампанское начинаются от 300 рублей, на красную икру — от 1600 рублей за банку 140 грамм, а на консервы для салатов — от 85 рублей за горошек. Согласно данным мониторинга цен, проведённого редакцией «Горсайт», большинство супермаркетов уже выложили новогоднюю атрибутику и запустили акции на праздничные товары.