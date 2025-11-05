Ричмонд
В НСО магазины запустили предновогодние продажи к праздничному столу

В магазинах начались предновогодние закупки продуктов с длительным сроком хранения.

Источник: Om1 Новосибирск

В новосибирских магазинах начались предновогодние продажи продуктов с длительным сроком хранения, где цены на шампанское начинаются от 300 рублей, на красную икру — от 1600 рублей за банку 140 грамм, а на консервы для салатов — от 85 рублей за горошек. Согласно данным мониторинга цен, проведённого редакцией «Горсайт», большинство супермаркетов уже выложили новогоднюю атрибутику и запустили акции на праздничные товары.

В обзоре рынка отмечается: «За знаменитую зелёную баночку [икры] весом 140 граммов по акции можно отдать 1 600 рублей, без акции — 1 970 рублей».

Цены на игристое вино варьируются от 300 до 1500 рублей, причём шампанское «Абрау-Дюрсо» предлагается по акции за 510 рублей, а премиальный сорт — за 1000 рублей, тогда как консервированные ананасы доступны от 150 рублей за банку, а новогодние наборы конфет — от 300 до 1000 рублей.

Эксперты отмечают, что текущий период характеризуется наиболее выгодными ценами на алкогольную продукцию перед предстоящим повышением цен в декабре, при этом в ассортименте преобладает имитированная икра, а не натуральная.