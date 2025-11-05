В Самаре выделили 737 млн на ремонт трамвайных путей

Первый лот касается капитального ремонта трамвайных путей по ул. Ново-Садовой от завода им. «Тарасова» до ул. Гастелло. На эти цели предприятие выделяет 245,9 млн рублей.
Второй лот — капремонт путей по ул. Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальной до разворотного кольца около завода им. Тарасова. Начальная цена — 238,1 млн рублей.
Еще два лота (на 118,3 и на 135,5 млн рублей) связаны с ремонтом путей на пересечении с дорогами. Победителям торгов предстоит выполнить работы по следующим адресам:
- перекресток пр. Ленина — Осипенко;
- перекресток пр. Ленина —ул. Челюскинцев;
- перекресток ул. Ташкентская —ул. Стара-Загора;
- ул. Советской Армии — ул. Антонова-Овсеенко;
- перекресток пр. Карла Маркса — ул. Ново-Вокзальная;
- перекресток пр. Кирова — ул. Ставропольская;
- перекресток ул. Вольская — ул. 22-го Партсъезда;
- перекресток ул. Свободы — ул. 22-го Партсъезда;
- перекресток ул. Промышленности —ул. Советской Армии;
- перекресток ул. Алма-Атинская — пр. Металлургов;
а также:
- перекресток ул. Победы — ул. 22-го Партсъезда;
- перекресток ул. Аэродромная — ул. Авроры;
- перекресток ул. Красноармейская — ул. Агибалова;
- перекресток ул. Стара-Загора — ул. Ново-Вокзальная;
- перекресток ул. Пензенская — ул. Владимирская.
Победители торгов по всем лотам определятся после 12 ноября.