Крупный банк Беларуси сделал заявление о работе после попадания под санкции ЕС

ЕС ввел 19-й пакет санкций отношении России, в котором оказались некоторые белорусские банки, в том числе и «Альфа-банк». Ограничения начнут действовать со 2 декабря 2025 года. В пресс-службе финансового учреждения заверили, что карты банка продолжат работать как в Беларуси, так и за границей. Однако в Европе точечные проблемы возможны по причине персональных решений иностранных контрагентов в отношении белорусских карт.