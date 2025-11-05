Крупный банк Беларуси сделал заявление о работе после попадания под санкции ЕС. Подробности обнародовали в пресс-службе «Альфа-банка».
ЕС ввел 19-й пакет санкций отношении России, в котором оказались некоторые белорусские банки, в том числе и «Альфа-банк». Ограничения начнут действовать со 2 декабря 2025 года. В пресс-службе финансового учреждения заверили, что карты банка продолжат работать как в Беларуси, так и за границей. Однако в Европе точечные проблемы возможны по причине персональных решений иностранных контрагентов в отношении белорусских карт.
«Apple Pay перестанет работать. Мы знаем, насколько это важно для владельцев iPhone, поэтому разработали решение, чтобы привычный способ оплаты остался с вами. Уже в декабре мы выпустим платежные стикеры», — отметили в банке.
И добавили: также проводится работа, чтобы сделать платежным инструментов браслет, кольцо, брелок и другие вещи. Недоступными окажутся и подписки Apple. В банке уточнили, что речь идет про оплаты через Apple ID и посоветовали воспользоваться картой другого банка, чтобы оплатить подписки.
Те подписки, которые оплачиваются напрямую через сайты сервисов, можно будет оплачивать и далее. В пресс-службе отметили, что продолжат работать pay-сервисы Samsung Pay, Swoo Pay. Кроме того, «Альфа Касса», мобильный эквайринг, интернет-эквайринг и далее будут принимать оплаты при помощи Apple Pay.
