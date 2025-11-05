В ЯНАО скоро изменится величина прожиточного минимума

«Установить с 1 января 2026 года величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на душу населения — 25 946 рублей, для трудоспособного населения — 28 281 рубль, для пенсионеров — 22 314 рублей, для детей — 25 168 рублей», — говорится в постановлении правительства Ямала. Документ вступает в силу с 1 января 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года. Ранее эти цифры отмечались в проекте постановления окружных властей.