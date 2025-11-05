Ричмонд
Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Республика Крым и город Севастополь вошли в десятку российских регионов с самой большой ипотечной нагрузкой. Соответствующее исследование представило агентство РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы страны, выступает отношение среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах для семьи из двух человек, отметили составители рейтинга.

Согласно результатам, в Крыму семье из двух человек приходится отдавать за кредит на жилье 80% своей общей зарплаты. В рейтинге также указывается, что размер ипотечного платежа в республике составляет 83,6 тыс. рублей, а средний размер ипотечного кредита — 4,7 млн рублей.

Ниже Крыма в рейтинге по ипотечным платежам находятся только Дагестан (85% зарплаты), Северная Осетия — Алания (87%) и Калмыкия (115%).

Севастополь находится на 80-м месте. Там на ипотечный платеж у семьи уходит почти 71% общего дохода.

Возглавляют рейтинг Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Чечня и Магаданская область. В этих регионах соотношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет от 23% до 30%.