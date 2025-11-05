Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы страны, выступает отношение среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах для семьи из двух человек, отметили составители рейтинга.
Ниже Крыма в рейтинге по ипотечным платежам находятся только Дагестан (85% зарплаты), Северная Осетия — Алания (87%) и Калмыкия (115%).
Севастополь находится на 80-м месте. Там на ипотечный платеж у семьи уходит почти 71% общего дохода.
Возглавляют рейтинг Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Чечня и Магаданская область. В этих регионах соотношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет от 23% до 30%.