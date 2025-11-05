Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей

«Если речь идет о строительстве, то сначала необходимо провести изыскания, потом проектирование, затем — выполнение работ, асфальтирование, создание прилегающей инфраструктуры. Как правило, это длится около двух лет. Но мы понимаем, что не всегда получается быстрее, так как в процессе работ могут потребоваться другие проектные решения», — заметил Бабашов.