На Нововоронежской АЭС завершился ремонт седьмого энергоблока

Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») 3 ноября 2025 года в 06:40 по московскому времени достиг стопроцентной мощности. Это произошло после завершения планово-предупредительного ремонта. Ранее, 2 октября, данный энергоблок был включен в единую энергосистему.



Персонал атомной станции и представители подрядной структуры «Атомэнергоремонт» провели ремонтные мероприятия различного объема — от текущего до капитального — как основного, так и вспомогательного оборудования. Дополнительно осуществлена перегрузка топлива в активной зоне реактора, когда отработавшие тепловыделяющие сборки заменили на новые, а также выполнена очистка чаши градирни и оросительного устройства с их последующей частичной заменой.