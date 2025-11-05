Ричмонд
На Нововоронежской АЭС завершился ремонт седьмого энергоблока

На седьмом энергоблоке Нововоронежской АЭС закончились плановые ремонтные работы, которые также включали в себя модернизацию отдельных систем. На атомной станции отмечают, что регулярное проведение ремонтов ориентировано на гарантирование бесперебойной работы энергоблоков и оптимизацию эксплуатационных показателей оборудования.

Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») 3 ноября 2025 года в 06:40 по московскому времени достиг стопроцентной мощности. Это произошло после завершения планово-предупредительного ремонта. Ранее, 2 октября, данный энергоблок был включен в единую энергосистему.

Персонал атомной станции и представители подрядной структуры «Атомэнергоремонт» провели ремонтные мероприятия различного объема — от текущего до капитального — как основного, так и вспомогательного оборудования. Дополнительно осуществлена перегрузка топлива в активной зоне реактора, когда отработавшие тепловыделяющие сборки заменили на новые, а также выполнена очистка чаши градирни и оросительного устройства с их последующей частичной заменой.

В процессе ППР был выполнен ряд работ по усовершенствованию системы автоматического регулирования и защиты турбоагрегата. Также модернизации подверглась градирня: специалисты усилили несущие балки оросителя и смонтировали систему контроля его массы, подающую сигнал для выполнения химической промывки или замены. Схожие работы по обновлению проводились в текущем году на энергоблоке № 6. Главной задачей реализованной модернизации является увеличение надежности, безопасности и производительности энергоблока.

Мы занимаем проактивную позицию и с большим вниманием подходим к вопросам повышения надежности работы энергоблока. Каждый год мы совершенствуем процессы, что позволяет не просто поддерживать, а наращивать уровень эксплуатационной безопасности АЭС. Работы, выполненные на энергоблоке № 7 Нововоронежской АЭС, являются важной частью процесса обеспечения безопасной и эффективной работы атомной станции.

Максим Тучков
заместитель главного инженера по 4-й очереди Нововоронежской АЭС

В настоящее время энергоблоки под номерами 4, 5, 6 и 7 функционируют в штатном режиме. Их совокупная нагрузка составляет 3740 МВт в соответствии с предписаниями диспетчерского графика. Радиационный фон в районе нахождения АЭС не отклоняется от естественных природных значений, характерных для Воронежской области.