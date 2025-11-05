Туристический налог введут в Жигулевске с 1 января 2026 года

В Самарской области все-таки решили ввести туристический налог. Правда, пока только в одном городе — в Жигулевске. Депутаты городской думы одобрили эту инициативу на заседании 30 октября 2025 года.
«Установить на территории Жигулевска туристический налог, обязательный к уплате организациями и физическими лицами, владеющими объектами размещения и оказывающими услуги по предоставлению мест для временного размещения физических лиц», — говорится в проекте постановления администрации Жигулевска.
Решение вступит в силу с 1 января 2026 года. Ставка туристического налога будет увеличиваться год к году: в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а в 2029-м и в последующие годы — 5%.
Напомним, ранее поднимался вопрос о введении туристического налога в Самаре. Его тоже могут установить с нового года.