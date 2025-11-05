В Екатеринбурге продажи проездных выросли в 16 раз

В Екатеринбурге после повышения цен на проезд в общественном транспорте продажи проездных выросли в 16 раз. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.
— Мы напомним, что безлимитный проездной в Екатеринбурге стал самым дешевым в стране — 1500 рублей, — отмечает telegram-канал.
Ранее мы писали, что с 1 ноября 2025 года в Екатеринбурге цена на проезд в общественном транспорте выросла с 33 рублей до 42 рублей. Вместе с этим на тысячу снизилась стоимость безлимитного проездного — с 2500 рублей до 1500 рублей.
Также сэкономить на проезде можно при оплате по СБП, скидка в размере 9 рублей сохранится до 31 декабря 2025 года. Проезд будет дешевле и для обладателей Екарты, по ней цена проезда составит 40 рублей.