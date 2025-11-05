Ввод жилья в Калининградской области сократился

Результаты оказались неоднозначными: ввод жилья сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 784,5 тыс. кв. метров, указывает Калининградстат.
Интересно, что основную нагрузку по строительству жилья взяло на себя население. Частные застройщики возвели 3,4 тыс. домов общей площадью 521,2 тыс. кв. метров, что составляет две трети от всего введенного жилья. Особенно заметен рост индивидуального строительства на садовых участках — здесь введено на 7,3% больше площадей, чем годом ранее.
Объем строительных работ в денежном выражении составил 83,8 млрд рублей, однако в сопоставимых ценах это на 23,1% меньше, чем в 2024 году. При этом строительные организации обеспечены заказами на ближайшие пять месяцев, что вселяет осторожный оптимизм в отрасль.