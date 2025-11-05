Ввод жилья в Калининградской области сократился

Объем строительных работ в денежном выражении составил 83,8 млрд рублей, однако в сопоставимых ценах это на 23,1% меньше, чем в 2024 году. При этом строительные организации обеспечены заказами на ближайшие пять месяцев, что вселяет осторожный оптимизм в отрасль.