Расходы на содержание губернатора снизили в шесть раз

Напомним, расходы на годовое содержание губернатора Калининградской области в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросли в общей сложности на 713 тыс. руб. и составили 6,847 млн руб. В 2024 году расходы на содержание высшего должностного лица были единовременно увеличены на два млн рублей — до 8,134 млн руб. Как пояснял министр финансов региона Виктор Порембский, это было связано с выплатами, которые необходимо было произвести бывшему губернатору Антону Алиханову в связи с его переходом на другую должность.