Стало известно, стоит ли ждать повышения цен на сахар в Башкирии

Как отметил Ильшат Фазрахманов, Башкирия уже не первый год полностью обеспечивает свои потребности в сахаре, как и по целому ряду других продуктов. Урожайность сахарной свеклы в регионе достигла в текущем году рекордных 480 центнеров с гектара. При том что посевные площади с этой технической культурой в 2025 году были сокращены, аграрии собрали более 2 млн тонн сладких корнеплодов.
Между тем во многих регионах страны наблюдается неурожай сахарной свеклы, из-за чего сахар может подорожать в российских магазинах на 25−30% в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Хочется надеяться, что нас это не коснется.
«Мы не ожидаем роста розничных цен на сахар, — прокомментировал вице-премьер республиканского правительства. — Оба сахарных завода Башкирии — “Раевсахар” и Чишминский сахарный завод ежесуточно перерабатывают благодаря проведенной модернизации 12 тысяч тонн корнеплодов в сутки и производят 1800 тонн сахара в сутки. Роста цен в регионе не будет».
По словам главы аграрного ведомства Башкирии, оптовые цены на сахар продолжают оставаться на низком уровне. Поэтому те, кто занимается его производством, «закрывают только текущие потребности».