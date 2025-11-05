Стало известно, стоит ли ждать повышения цен на сахар в Башкирии

Как отметил Ильшат Фазрахманов, Башкирия уже не первый год полностью обеспечивает свои потребности в сахаре, как и по целому ряду других продуктов. Урожайность сахарной свеклы в регионе достигла в текущем году рекордных 480 центнеров с гектара. При том что посевные площади с этой технической культурой в 2025 году были сокращены, аграрии собрали более 2 млн тонн сладких корнеплодов.