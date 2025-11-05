В Екатеринбург привезли 20 тонн яблок, зараженных щитовкой

Напомним, что 25 октября в Екатеринбург из Турции привезли 20 тонн лимонов, зараженных померанской щитовкой. Заражение выявили специалисты Уральского Россельхознадзора. Так как продукцию, зараженную этим вредителем можно выпускать в оборот, лимоны поступили в продажу.