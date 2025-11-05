Ричмонд
В Екатеринбург привезли 20 тонн яблок, зараженных щитовкой

В Екатеринбург из Кабардино-Балкарии привезли зараженные яблоки.

Источник: Комсомольская правда

1 ноября в Екатеринбург из Кабардино-Балкарской Республики привезли 20 тонн яблок. Поставку проконтролировали специалисты Уральского Россельхознадзора. Они обнаружили, что яблоки заражены вредителем.

— Наличие в яблоках живого имаго калифорнийской щитовки подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной в Екатеринбургском филиале «ВНИИЗЖ», — отметили в ведомстве.

Путь распространения щитовки — рассада, а зараженные плоды угрозы не несут. Поэтому яблоки разрешили продавать.

Напомним, что 25 октября в Екатеринбург из Турции привезли 20 тонн лимонов, зараженных померанской щитовкой. Заражение выявили специалисты Уральского Россельхознадзора. Так как продукцию, зараженную этим вредителем можно выпускать в оборот, лимоны поступили в продажу.