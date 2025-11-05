В Самаре построят детский сад на 330 мест на Южном шоссе

В Самаре объявили торги на строительство детского сада на 330 мест в Куйбышевском районе. Дошкольное учреждение общеразвивающего вида появится на Южном шоссе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчика ищет департамент градостроительства Самары. На необходимые услуги готовы выделить больше полмиллиарда рублей. Так, начальная цена контракта составляет 532 704 229 рублей.
Объявление было размещено 1 ноября, окончание подачи заявок запланировано на 17 ноября, а победителя выберут 20 ноября. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта с момента его заключения до 31 мая 2027 года.