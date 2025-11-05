В Волгограде началась закупка 106 квартир для жильцов аварийных домов

В Волгограде стартовали конкурсные процедуры по приобретению 106 квартир для переселения жильцов аварийных многоквартирных домов. Эта инициатива реализуется в рамках новой региональной программы, направленной на расселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными после 1 января 2017 года. В планах — закупка 38 однокомнатных, 63 двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир площадью от 28 до 68 кв. метров. Квартиры должны быть оснащены кухонными плитами и сантехникой, а также выполнены с чистовой отделкой. Перед приемкой жилья будет проверено качество отделочных работ и соответствие условиям договора.
Согласно действующему порядку владельцы аварийных квартир получат новое жилье в собственность, а для арендаторов будут заключены новые социальные договоры. Передача квартир горожанам будет происходить по мере завершения конкурсных процедур.
Напомним, новая программа по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, начала действовать в Волгоградской области осенью текущего года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Она предполагает переселение более 3700 человек до конца 2027 года и направлена на улучшение качества жизни людей. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что в ближайшие 3 года планируется переселить 4475 человек из непригодных для проживания помещений общей площадью около 60 тыс. кв. метров. В программу включены 62 аварийных дома с высоким уровнем износа.