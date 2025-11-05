В Волгограде началась закупка 106 квартир для жильцов аварийных домов

Напомним, новая программа по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, начала действовать в Волгоградской области осенью текущего года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Она предполагает переселение более 3700 человек до конца 2027 года и направлена на улучшение качества жизни людей. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что в ближайшие 3 года планируется переселить 4475 человек из непригодных для проживания помещений общей площадью около 60 тыс. кв. метров. В программу включены 62 аварийных дома с высоким уровнем износа.