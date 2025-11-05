«Беларусбанк» предупредил белорусов о сбое в платежах в ЕРИП

В «Беларусбанке» предупредили белорусов о невозможности совершать платежи в ЕРИП. Об этом подробнее написал телеграм-канал финучреждения.
В банке сообщили белорусским клиентам, что в четверг, 6 ноября, ожидаются технические работы, которые затруднят совершение платежей в ЕРИП.
— С 12.00 до 13.00 часов из-за технических работ на стороне партнера, обеспечивающего онлайн-взаимодействие при приеме платежей, нельзя будет совершить некоторые платежи в дереве услуг ЕРИП, — прокомментировали в пресс-службе банка.
Подробнее об услугах, которые будут недоступны в течение этого периода, нужно узнавать на сайте и в соцсетях банка.
