Не только конфеты и молоко. Чем привлекает гостей белорусская экспозиция на выставке в Шанхае

Второе, на чем сделан акцент во время выставки, — это стратегический переход к экспорту высоких технологий и решений. Павильон «Высокотехнологическое оборудование и информационные технологии» — это принципиально важный для нас месседж. «Мы показываем, что Беларусь — это не только продовольственная безопасность, но и технологический и интеллектуальный партнер для Китая», — отметил Сергей Лукашевич.