Не только конфеты и молоко. Чем привлекает гостей белорусская экспозиция на выставке в Шанхае

«Интерес к нашей экспозиции понятен. Ведь представлено очень много белорусских товаров, продукции, которые интересны для посетителей и участников, — отметил Сергей Лукашевич. — Одна из наших основных экспортных позиций на китайском рынке, можно сказать, визитная карточка Беларуси — это сельскохозяйственная продукция и продукты питания».
Он также подчеркнул: «Несмотря на снижение поставок в текущем году мясной продукции ввиду неблагоприятной конъюнктуры цен на потребительском рынке КНР, отмечается положительная динамика экспорта по рапсовому маслу, сухой сыворотке, цельномолочной продукции, минеральным водам, алкогольным напиткам. В структуре некалийного белорусского экспорта сельскохозяйственная продукция и продукты питания занимают более 60%. Беларусь вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности Китая».
Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси обратил внимание, что отбор продукции для национальной экспозиции на Китайской международной выставке импорта EXPO в Шанхае проводился по нескольким ключевым критериям.
Первое, это демонстрация традиций и диверсификация экспорта. В павильоне «Продовольственная и сельскохозяйственная продукция» представлены флагманы нашего АПК — от «Бабушкиной крынки» и «Беллакта» до «Коммунарки» и «Слодыча». Это визитная карточка Беларуси, пользующаяся заслуженным доверием китайского потребителя. Однако сегодня Беларусь привозит не просто молоко или мясо — мы привозим продукцию с глубокой переработкой и инновациями. Например, молочные продукты, обогащенные пробиотиками, продукты для здорового питания, деликатесные мясные изделия.
Он подчеркнул, что целенаправленно расширяется линейка брендов, которые известны в Китае. Если раньше упор делался на ключевых производителей, то сегодня Беларусь представляет целые холдинги, например, «Могилевскую молочную компанию» или «Концерн “Брестмясомолпром”, демонстрируя мощь целых кластеров, а не отдельных заводов.
Второе, на чем сделан акцент во время выставки, — это стратегический переход к экспорту высоких технологий и решений. Павильон «Высокотехнологическое оборудование и информационные технологии» — это принципиально важный для нас месседж. «Мы показываем, что Беларусь — это не только продовольственная безопасность, но и технологический и интеллектуальный партнер для Китая», — отметил Сергей Лукашевич.