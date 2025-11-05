Цены на продукты в Свердловской области взлетят из-за новых правил грузоперевозок

Цены на продукты питания и другие товары в Свердловской области и по всему УрФО могут взлететь из-за новых правил грузоперевозок, которые вступят в силу с 2026 года. Предполагается, что со следующего года развозить товары смогут только компании, включенные в реестр грузоперевозчиков. Попасть в него будет трудно, а вылететь очень просто из-за некорректной работы автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). К части таких пунктов уже давно накопились претензии. Особенно в Курганской области, где местных чиновников оценивают, по словам грузоперевозчиков, по количеству штрафов (чем больше, тем лучше). Грядущие для потребителей проблемы участники отрасли обсудили сегодня в Екатеринбурге в формате «круглого стола».
Главная особенность нового законопроекта о реестре грузоперевозчиков, по словам представителей отрасли, заключается в том, что компании предлагается исключать из него на основании трех нарушений. К таковым будут относить и перевес, зафиксированный на пунктах весогабаритного контроля. По крайне мере в таком виде документ уже прошел первое чтение, и для сферы грузоперевозок это очень плохой сигнал.
У нас в целом по стране 509 таких пунктов, рамок. Из них 79 — на федеральных трассах, остальные — на региональных. И некорректно работающих рамок очень много, особенно в Красноярске, Волгограде, Ростове, Челябинске. Очень сложная ситуация в Курганской области.
В Зауралье настоящей ловушкой для компаний стал АПВГК на участке трассы Шадринск — Миасское, находящийся в ведении «Курганавтодора». На его некорректную работу грузоперевозчики жалуются уже несколько лет. Суть претензий в том, что на этом пункте завышают показатели, а за это грузоперевозчикам прилетают штрафы в размере от 300 тыс. до 6 млн рублей. При этом в соседней Свердловской области пункты весового контроля не считывают нарушений за тот же вес, за который компании наказывают в Зауралье.
Штрафы вместе с тем приходится нивелировать, закладывая в тарифы на перевозки по данному направлению, уточняет Петрова. Другие компании предпочитают вовсе искать пути объезда «проклятого» участка, хотя это и обходится дороже. Чаще всего грузоперевозчики пытаются нивелировать риски, недогружая фуры даже до нормативов, что тоже приводит к убыткам. Доходит до абсурда, когда штрафуют компании, которые ремонтируют этот участок. Об этом, в частности, заявил руководитель подрядчика — ООО «РОСА» — Дмитрий Краснов. Штрафы «прилетели» и руководителю автопарка, у которого подрядчик арендовал технику. Предпринимателей наказали за бетономешалку с перевесом, что для соседних регионов вовсе нонсенс, отметил Краснов.
Челябинский предприниматель Елена Глазырина отметила, что штрафы на этом участке уже привели к закрытию трех компаний. При этом для страны тенденция в сфере уже тревожная. В прошлом году с рынка ушло 25% участников, в этом году свою работу могут свернуть до 40% предпринимателей, задействованных в грузоперевозках. А в следующем году доля закрывшихся компаний может возрасти из-за требований нового законопроекта о реестрах.
Некоторые предприниматели подозревают, что на пункте Шадринск — Миасское умышленно не корректируют пункт весогабаритного контроля, хотя калибровка должна проводиться каждые три месяца. Но выяснить этого до сих пор не удалось.
Председатель правления Свердловской региональной общественной правозащитной организации «Народный контроль Урал» Евгений Медведев рассказывал, что неоднократно пытался провести переговоры с руководством «Курганавтодора». Но все они были безрезультатны, поскольку руководители в разгар обсуждения оказывались в СИЗО и переговоры приходилось начинать сначала после назначения нового директора учреждения.
Он предположил, что одной из причин некорректной работы пункта являются критерии работы сотрудников «Курганавтодора». Со его слов, их поощряют за количество выписанных штрафов. И этот показатель является главным в оценке работы сотрудников.
Анна Петрова рассказала, что различные объединения грузоперевозчиков уже обращались и в аппарат полпреда президента в УрФО, и в правительство Курганской области. Но обращения пока остаются без ответа. Между тем на фоне закона о реестре грузоперевозчиков участники отрасли уже говорят о том, что лучше исключить Зауралье из своих маршрутов, чем оказаться в простое или на грани закрытия.
«Проблему сейчас можно решить только двумя путями: или строить новые дороги, или менять нормативы, которые откровенно устарели. Почему, например, в Китае давно возят по 50 тонн на пятиосных грузовиках, хотя у нас это считается превышением нормативов? Почему они смогли, а мы ничего не можем сделать?» — отмечает руководитель филиала «Грузавтотранс» по Свердловской области Анна Петрова.
Изменение привычных маршрутов снова приведет к росту цен на логистику, а значит, и на сами товары, как это уже было в 2022 году. Грузоперевозчикам, чтобы не потерять работу, придется прокладывать маршруты через корректные пункты.