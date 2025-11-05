Цены на продукты в Свердловской области взлетят из-за новых правил грузоперевозок

В Зауралье настоящей ловушкой для компаний стал АПВГК на участке трассы Шадринск — Миасское, находящийся в ведении «Курганавтодора». На его некорректную работу грузоперевозчики жалуются уже несколько лет. Суть претензий в том, что на этом пункте завышают показатели, а за это грузоперевозчикам прилетают штрафы в размере от 300 тыс. до 6 млн рублей. При этом в соседней Свердловской области пункты весового контроля не считывают нарушений за тот же вес, за который компании наказывают в Зауралье.



Штрафы вместе с тем приходится нивелировать, закладывая в тарифы на перевозки по данному направлению, уточняет Петрова. Другие компании предпочитают вовсе искать пути объезда «проклятого» участка, хотя это и обходится дороже. Чаще всего грузоперевозчики пытаются нивелировать риски, недогружая фуры даже до нормативов, что тоже приводит к убыткам. Доходит до абсурда, когда штрафуют компании, которые ремонтируют этот участок. Об этом, в частности, заявил руководитель подрядчика — ООО «РОСА» — Дмитрий Краснов. Штрафы «прилетели» и руководителю автопарка, у которого подрядчик арендовал технику. Предпринимателей наказали за бетономешалку с перевесом, что для соседних регионов вовсе нонсенс, отметил Краснов.



Челябинский предприниматель Елена Глазырина отметила, что штрафы на этом участке уже привели к закрытию трех компаний. При этом для страны тенденция в сфере уже тревожная. В прошлом году с рынка ушло 25% участников, в этом году свою работу могут свернуть до 40% предпринимателей, задействованных в грузоперевозках. А в следующем году доля закрывшихся компаний может возрасти из-за требований нового законопроекта о реестрах.



Некоторые предприниматели подозревают, что на пункте Шадринск — Миасское умышленно не корректируют пункт весогабаритного контроля, хотя калибровка должна проводиться каждые три месяца. Но выяснить этого до сих пор не удалось.



Председатель правления Свердловской региональной общественной правозащитной организации «Народный контроль Урал» Евгений Медведев рассказывал, что неоднократно пытался провести переговоры с руководством «Курганавтодора». Но все они были безрезультатны, поскольку руководители в разгар обсуждения оказывались в СИЗО и переговоры приходилось начинать сначала после назначения нового директора учреждения.



Он предположил, что одной из причин некорректной работы пункта являются критерии работы сотрудников «Курганавтодора». Со его слов, их поощряют за количество выписанных штрафов. И этот показатель является главным в оценке работы сотрудников.

