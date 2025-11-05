Беларусь ратифицировала договор с Россией о рынке электроэнергии

Белорусскими депутатами ратифицирован договор о формировании с Россией объединенного рынка электроэнергии, пишет БелТА.
Законопроект разрабатывался для выполнения внутригосударственных процедур, выражающих согласие белорусской стороны на обязательность для нее договора, а также для определения Минэнерго и МАРТ в качестве уполномоченных на управление объединенным рынком электроэнергии Союзного государства и обеспечение его функционирования.
По словам члена Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Антона Каранкевича, договор уравнивает условия для России и Беларуси. Это приведет к тому, что в итоге потребители смогут самостоятельно выбирать поставщиков электроэнергии.
Спикер отметил, что на данный момент Беларусь и Россия имеют объединенный энергорынок, а вторым этапом станет объединенный рынок по газу. Себестоимость электроэнергии зависит в первую очередь от стоимости газа. И сейчас большая часть электричества вырабатывается на газу, атомная станция закрывает 40% объема. По словам Каранкевич, объединенный энергорынок послужит обеспечению энергетической безопасности страны.
— Кроме объединенного энергорынка у нас — объединенная энергосистема, где в рамках взаимопомощи мы можем покупать электрическую энергию в России, а Россия — покупать электрическую энергию у нас, — пояснил депутат.
А еще Россия и Беларусь хотят создать накопитель электроэнергии под Мозырем.
