Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь ратифицировала договор с Россией о рынке электроэнергии

Белорусские депутаты приняли договор с Россией о рынке электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

Белорусскими депутатами ратифицирован договор о формировании с Россией объединенного рынка электроэнергии, пишет БелТА.

Законопроект разрабатывался для выполнения внутригосударственных процедур, выражающих согласие белорусской стороны на обязательность для нее договора, а также для определения Минэнерго и МАРТ в качестве уполномоченных на управление объединенным рынком электроэнергии Союзного государства и обеспечение его функционирования.

По словам члена Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Антона Каранкевича, договор уравнивает условия для России и Беларуси. Это приведет к тому, что в итоге потребители смогут самостоятельно выбирать поставщиков электроэнергии.

Спикер отметил, что на данный момент Беларусь и Россия имеют объединенный энергорынок, а вторым этапом станет объединенный рынок по газу. Себестоимость электроэнергии зависит в первую очередь от стоимости газа. И сейчас большая часть электричества вырабатывается на газу, атомная станция закрывает 40% объема. По словам Каранкевич, объединенный энергорынок послужит обеспечению энергетической безопасности страны.

— Кроме объединенного энергорынка у нас — объединенная энергосистема, где в рамках взаимопомощи мы можем покупать электрическую энергию в России, а Россия — покупать электрическую энергию у нас, — пояснил депутат.

А еще Россия и Беларусь хотят создать накопитель электроэнергии под Мозырем.

И стало известно, что Беларусь примет за нападение военную агрессию против Союзного государства и ОДКБ.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше