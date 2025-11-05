На капремонт трёх общежитий воронежских вузов выделят 831 млн рублей

Капремонт трёх студенческих общежитий в Воронежской области планируют провести в 2026 году. На эти цели выделят 831 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на депутата Государственной думы РФ Евгения Ревенко.