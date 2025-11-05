На капремонт трёх общежитий воронежских вузов выделят 831 млн рублей

Капремонт трёх студенческих общежитий в Воронежской области планируют провести в 2026 году. На эти цели выделят 831 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на депутата Государственной думы РФ Евгения Ревенко.
Средства направят на обновление общежитий № 2 ВГТУ и № 7 ВГУ, а также общежития Нововоронежского политехнического института — филиала МИФИ.
Как отмечает депутат, в прошлом году на капремонт общежитий России направили около 8 млрд рублей. В 2025 эта сумма выросла почти в 3 раза — до 23 млрд рублей.
По словам Евгения Ревенко, программа капитального ремонта студенческих общежитий будет ежегодно расширяться, что особенно важно для Воронежа, где образование получают свыше 100 тысяч студентов, которым необходимо обеспечить достойные условия проживания.