Как будут работать криптообменники в Казахстане

«Такая модель существует везде. Обычно человек, который хочет купить криптоактив, приходит, например, к криптомату, вставляет свою карту и выбирает актив. Прежде чем совершить покупку, он проходит регистрацию, чтобы открыть криптокошелек, куда будут зачислены средства. Данный обменник предоставляет первичные услуги — по открытию криптокошелька, а также проверку личности и происхождения средств в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов. Если расчет идет по карте — это просто, если наличными — объем покупки будет ограничен. После этого клиент может дать указание перевести средства на свой счет на криптобирже МФЦА», — рассказал спикер.