Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростовской области проиндексируют пособие на похороны на 4%

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в региональный парламент законопроект об увеличении социального пособия на погребение с 9,7 тыс. руб. до 10,1 тыс. руб. с 1 января 2026 года. Индексация составит 4%, что значительно ниже прогнозируемой Центробанком инфляции, которая по итогам года превысит 8%. Размер доплаты составит 387 ₽

Источник: Коммерсантъ

Документ определяет гарантированный перечень услуг по погребению. В него входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела, захоронение или кремация. Эти услуги оказывают специализированные организации, в частности, «Специализированные коммунальные услуги Ростова».

Муниципальная компания занимается погребением бездомных, неопознанных и одиноких людей.

Граждане, самостоятельно оплатившие похороны, получают пособие, покрывающее часть расходов в пределах установленной суммы. Для военнослужащих и их семей предусмотрены отдельные выплаты — им могут возместить все затраты и компенсировать установку памятника.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше