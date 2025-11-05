Власти Ростовской области проиндексируют пособие на похороны на 4%

Документ определяет гарантированный перечень услуг по погребению. В него входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела, захоронение или кремация. Эти услуги оказывают специализированные организации, в частности, «Специализированные коммунальные услуги Ростова».
Муниципальная компания занимается погребением бездомных, неопознанных и одиноких людей.
Граждане, самостоятельно оплатившие похороны, получают пособие, покрывающее часть расходов в пределах установленной суммы. Для военнослужащих и их семей предусмотрены отдельные выплаты — им могут возместить все затраты и компенсировать установку памятника.