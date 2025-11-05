Власти Ростовской области проиндексируют пособие на похороны на 4%

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в региональный парламент законопроект об увеличении социального пособия на погребение с 9,7 тыс. руб. до 10,1 тыс. руб. с 1 января 2026 года. Индексация составит 4%, что значительно ниже прогнозируемой Центробанком инфляции, которая по итогам года превысит 8%. Размер доплаты составит 387 ₽