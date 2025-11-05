Лукашенко потребовал взять на контроль рынок табака и алкоголя в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на рынки табака и алкоголя в стране. Эту тему глава государства обсудил на совещании с председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым, сообщила пресс-служба президента.
Так, во время доклада главы КГК Лукашенко поручил взять на контроль рынки оборота табачных изделий и спиртосодержащей продукции. В частности, белорусский президент сказал Госконтролю изучить рынки табака и алкоголя, начиная от распределения квот и заканчивая оборотом данной продукции в республике.
