Лукашенко потребовал взять на контроль рынок табака и алкоголя в Беларуси

Так, во время доклада главы КГК Лукашенко поручил взять на контроль рынки оборота табачных изделий и спиртосодержащей продукции. В частности, белорусский президент сказал Госконтролю изучить рынки табака и алкоголя, начиная от распределения квот и заканчивая оборотом данной продукции в республике.