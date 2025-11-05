Ричмонд
Количество долгостроев в Беларуси сократилось на 93%

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Количество долгостроев в Беларуси за последние годы уменьшилось на 93%, заявил глава Комитета госконтроля республики Василий Герасимов.

Источник: Sputnik.by

Руководитель профильного комитета напомнил, что задачу по сокращению в стране долгостроев перед КГК поставил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

«На момент постановки задачи таких объектов было 4465. За это время мы сократили количество таких объектов на 93%. К настоящему моменту осталось 295», — сообщил Герасимов, его слова приводит БелТА.

Он также сообщил, что больше половины из оставшихся долгостроев — это объекты 1970-х годов. Вопрос их вовлечения в хозоборот достаточно сложный.

Вместе с тем, по словам председателя комитета, по каждому такому объекту у КГК есть план с конкретными исполнителями, сроками и финансированием.

«Но одномоментно это сделать невозможно, несмотря на то, что глобальная работа была проведена», — сказал Герасимов.

Относительно возможного появления новых долгостроев, он подчеркнул, что это недопустимо. Этой теме в стране уделяется повышенное внимание.

«Мы не можем устранять старые долгострои и при этом накапливать новые, иначе вся эта работа просто насмарку», — подчеркнул глава профильного ведомства.

