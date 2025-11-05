10 литров в бак. Эксперт Буторина рассказала о дефиците бензина на АЗС

Сразу в нескольких регионах России водители столкнулись с дефицитом бензина на АЗС. Где-то топлива нет совсем, а где-то — продажа ограничена литрами. Из-за проблем с поставками вверх начали ползти и цены. Может ли бензин закончиться, сколько будет стоить литр через год и пора ли пересаживаться на электромобили — в материале сайта perm.aif.ru.
«Не заправляем»
С проблемой отсутствия бензина столкнулись водители в разных регионах страны. В Крыму появились новые правила: бензин там отпускают по талонам. А в Калуге цена литра за несколько месяцев выросла с 60 до 77 рублей. Водители Хабаровского края вынуждены записываться в очередь на АЗС. А одна из заправок в Пермском крае сообщила, что бензин продаётся теперь только по договорам.
Такая ситуация невольно заставляет переживать и паниковать. Автолюбители даже в регионах, в которых нет дефицита, пытаются запастись бензином «на всякий случай». Действительно ли нас ожидает «бензиновый голод» рассказала сайту perm.aif.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры «Мировая и региональная экономика» ПГНИУ Оксана Буторина.
«Я сама столкнулась с отсутствием бензина на заправке, которую регулярно посещаю. И я приезжаю, а колонки замотаны. Мне говорят, что бензина нет, ожидают через три дня. Но и через несколько дней ситуация не изменилась», — рассказала Оксана Буторина сайту perm.aif.ru.
Однако проблема с поставками есть только на небольших АЗС. На сетевых же заправочных станциях, особенно тех производителей, которые имеют свою добычу и переработку, продажу бензина никак не ограничивают. Но на фоне увеличения спроса поднимают цены.
«Сами представители небольших заправок объясняли, что ограничения вводятся не повсеместно, а на удалённых АЗС. Но поблизости с ними обязательно есть крупные представители, чтобы автомобилисты всегда могли заправиться», — уточнила эксперт в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Ежегодные проблемы
Перебои с поставками осенью 2025 года, по мнению Оксаны Буториной, произошли из-за перераспределения поставок крупными нефтеперерабатывающими заводами. Сначала они обеспечивают свои АЗС, а уже потом заключают договоры на поставку. И компаниям выгоднее продавать топливо в другие регионы. Маленькие же АЗС вынуждены искать других поставщиков. Так, бензин на станцию в Перми везут аж из Сургута.
Играет роль и повышение цен на бирже. Крупные поставщики пытаются менять ценовую политику. При этом некоторые потребители отмечают ухудшение качества продукта.
К тому же объём потребления топлива значительно вырос. Движение в городах замедлилось, летом люди часто едут за город, а зимой дольше прогревают машины. Спрос повысился, а предложение ещё нет. Эксперт считает, что такой небольшой дефицит будет происходить два раз в год в период сезонности.
«Мы должны быть готовы, что приехав на заправочную станцию, особенно несетевую, мы увидим закрытые колонки или нам скажут, что в один бак заливают не больше 10 литров бензина. И раз спрос превышает предложение, по всем законам рынка, цены тоже должны начать двигаться вверх. Значительное повышение, мне кажется, можно будет ждать к лету», — рассказала Оксана Буторина сайту perm.aif.ru.
Также на задержки влияют плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов. В это время поставщики переориентируются на другие регионы, а это в свою очередь увеличивает логистическую цепочку.
«Сами создаём дефицит»
Эксперт всё же считает, что как такового дефицита в регионах нет. Есть определённые факторы, которые одномоментно привели к задержкам поставок. Однако серьёзно осложнить ситуацию может «искусственный спрос», если люди будут покупать больше чем нужно, «про запас».
«Это естественная реакция любого потребителя. Её называют иррациональным поведением, “истерией”. И она, конечно, будет подстёгивать производителей к росту цен», — объяснила научный сотрудник ПГНИУ сайту perm.aif.ru.
Кроме того, запасать бензин в канистрах и хранить его на балконах или в гараж не только опасно, но и бессмысленно. Срок хранения топлива составляет примерно 3−6 месяцев. А ещё такой запас может стать серьёзной проблемой при пожаре.
«Объективных причиной для паники или переживаний нет. Нас выручают собственные нефтеперерабатывающие заводы. Мы можем не получить бензин на маленьких АЗС, но сетевые заправочные станции всегда обеспечат нас запасом топлива. Другой вопрос в его стоимости. Есть ли тот предел цены за литр, после которого часть водителей откажется от своих машин?» — рассуждает Оксана Буторина.
Альтернативное топливо
В самом же пессимистичном варианте, по мнению эксперта, возможно ограничение по количеству литров бензина на одного потребителя, а также по сроку покупки. То есть получить топливо можно будет раз в 4 дня в определённом объёме (но не в ближайшем будущем).
Но не стоит забывать и об альтернативных вариантах, таких как газ и электричество. За электрокарами — будущее, но на создание инфраструктуры для них уйдёт ещё много лет.
А вот газ вполне себе может заменить бензин. Но, по мнению Оксаны Буториной, не все семьи захотят занимать багажник баллоном.
«Я думаю, что в современном периоде к нам придут гибридные автомобили, у которых будут минимизированы объёмы потребления топлива. Но полностью от бензина сейчас мы не откажемся. И каких-то тенденций на снижения спроса на автомобильное топливо, я не наблюдаю», — объяснила экономист сайту perm.aif.ru.
В целом, по мнению эксперта, топливный рынок достаточно устойчив, причин для ухудшения ситуации не видит никто. Главное, не паниковать и не совершать иррациональных покупок.
