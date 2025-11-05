10 литров в бак. Эксперт Буторина рассказала о дефиците бензина на АЗС

«Мы должны быть готовы, что приехав на заправочную станцию, особенно несетевую, мы увидим закрытые колонки или нам скажут, что в один бак заливают не больше 10 литров бензина. И раз спрос превышает предложение, по всем законам рынка, цены тоже должны начать двигаться вверх. Значительное повышение, мне кажется, можно будет ждать к лету», — рассказала Оксана Буторина сайту perm.aif.ru.