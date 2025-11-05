В Башкирии построен 21-километровый водопровод

Об этом сообщает министерство ЖКХ республики.
В рамках ремонтных работ была осуществлена укладка современного полиэтиленового трубопровода общей протяжённостью 21 270 погонных метров. Это позволит значительно повысить надёжность и качество подачи воды, сократив её потери. Инфраструктура объекта также включает строительство 186 железобетонных смотровых колодцев и монтаж 22 пожарных гидрантов диаметром 125 мм, что усилит противопожарную безопасность населённого пункта.
«Реализация этого объекта — яркий пример системной работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в районах республики. По завершении работ качественное и бесперебойное водоснабжение получили 5245 человек, что составляет 79% населения села Верхние Татышлы», — отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Ирина Голованова.
