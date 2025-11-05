Ричмонд
В Башкирии построен 21-километровый водопровод

В селе Верхние Татышлы Татышлинского района Башкирии завершены работы по капитальному ремонту магистральных и разводящих водопроводных сетей в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: министерство ЖКХ РБ / министерство ЖКХ РБ

Об этом сообщает министерство ЖКХ республики.

В рамках ремонтных работ была осуществлена укладка современного полиэтиленового трубопровода общей протяжённостью 21 270 погонных метров. Это позволит значительно повысить надёжность и качество подачи воды, сократив её потери. Инфраструктура объекта также включает строительство 186 железобетонных смотровых колодцев и монтаж 22 пожарных гидрантов диаметром 125 мм, что усилит противопожарную безопасность населённого пункта.

«Реализация этого объекта — яркий пример системной работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в районах республики. По завершении работ качественное и бесперебойное водоснабжение получили 5245 человек, что составляет 79% населения села Верхние Татышлы», — отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Ирина Голованова.

Ранее сообщалось, что в поселке Башкирии обновили шестикилометровый водопровод.