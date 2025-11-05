Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае предприниматель высадил 45 тонн неизвестного зерна

На него не было документов, подтверждающих посадочные качества.

Источник: Аргументы и факты

Предприниматель из Пермского края высадил 45 тонн неизвестного зерна, сообщает Россельхознадзор.

Как рассказывает управление по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проблемы возникли у главы крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) ИП Вайда В. И. в 2025 году. Ведомство изучило документацию предпринимателя и выяснило, что бизнесмен использовал для посева 45 тонн семян пшеницы. Как выяснилось, на указанное зерно не было нужных документов.

«30 октября 2025 года выявлено, что ИП Глава КФХ Вайда В. И. в 2025 году использовал для посева 45 т семян пшеницы без документов, подтверждающих показатели сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений», — рассказывает краевой Россельхознадзор.

В ведомстве уточнили, что нарушение удалось обнаружить 30 октября через систему ФГИС «Семеноводство». На следующий день предпринимателю направили предостережение о недопустимости нарушения закона «О семеноводстве».