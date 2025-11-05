В Пермском крае предприниматель высадил 45 тонн неизвестного зерна

Как рассказывает управление по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проблемы возникли у главы крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) ИП Вайда В. И. в 2025 году. Ведомство изучило документацию предпринимателя и выяснило, что бизнесмен использовал для посева 45 тонн семян пшеницы. Как выяснилось, на указанное зерно не было нужных документов.