В Пермском крае предприниматель высадил 45 тонн неизвестного зерна

Предприниматель из Пермского края высадил 45 тонн неизвестного зерна, сообщает Россельхознадзор.
Как рассказывает управление по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проблемы возникли у главы крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) ИП Вайда В. И. в 2025 году. Ведомство изучило документацию предпринимателя и выяснило, что бизнесмен использовал для посева 45 тонн семян пшеницы. Как выяснилось, на указанное зерно не было нужных документов.
«30 октября 2025 года выявлено, что ИП Глава КФХ Вайда В. И. в 2025 году использовал для посева 45 т семян пшеницы без документов, подтверждающих показатели сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений», — рассказывает краевой Россельхознадзор.
В ведомстве уточнили, что нарушение удалось обнаружить 30 октября через систему ФГИС «Семеноводство». На следующий день предпринимателю направили предостережение о недопустимости нарушения закона «О семеноводстве».