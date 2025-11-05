Аграрии Челябинской области собрали 2,3 млн тонн зерна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Губернатор Алексей Текслер также сообщил, что урожайность зерновых культур выросла на 23% по сравнению с прошлым годом.
«Собрано почти 1,5 млн тонн пшеницы, из которых 365 тыс. тонн составляют твердые сорта для производства макарон, собрано 495 тыс. тонн ячменя. Исторический рекорд по сбору урожая овса — более 162 тыс. тонн», — сообщил глава региона.
Отметим, что Южный Урал традиционно входит в тройку лидеров России по производству муки, макарон и круп.