Аграрии Челябинской области собрали 2,3 млн тонн зерна

Отмечается, что регион четвертый год подряд собирает урожай на уровне свыше двух миллионов тонн.

Источник: dostup1.ru

Аграрии Челябинской области собрали 2,3 млн тонн зерна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Губернатор Алексей Текслер также сообщил, что урожайность зерновых культур выросла на 23% по сравнению с прошлым годом.

«Собрано почти 1,5 млн тонн пшеницы, из которых 365 тыс. тонн составляют твердые сорта для производства макарон, собрано 495 тыс. тонн ячменя. Исторический рекорд по сбору урожая овса — более 162 тыс. тонн», — сообщил глава региона.

Отметим, что Южный Урал традиционно входит в тройку лидеров России по производству муки, макарон и круп.