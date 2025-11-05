Нижегородский рынок жилья восстанавливается после снижения ипотечных ставок

По мнению застройщиков и риэлторов, одна из причин восстановления продаж — снижение ставок по рыночной ипотеке. Однако драйвером на рынке ипотечного кредитования оставались льготные программы: в августе 2025 года на них пришлось 63% от объема выданных кредитов. В 2026 году ипотечное кредитование в стране вырастет на 6−11% — таков прогноз ЦБ.