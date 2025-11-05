Ричмонд
Нижегородский рынок жилья восстанавливается после снижения ипотечных ставок

Продажи жилья в Волго-Вятском макрорегионе в августе — сентябре несколько увеличились по сравнению с июнем — июлем, но оставались ниже средних уровней прошлого года. Об этом говорится в новом выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ», сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.

Источник: Время

По мнению застройщиков и риэлторов, одна из причин восстановления продаж — снижение ставок по рыночной ипотеке. Однако драйвером на рынке ипотечного кредитования оставались льготные программы: в августе 2025 года на них пришлось 63% от объема выданных кредитов. В 2026 году ипотечное кредитование в стране вырастет на 6−11% — таков прогноз ЦБ.

«В целом активность на рынке жилья невысокая, — говорится в сообщении. — В этих условиях спрос на товары для дома и ремонта был сдержанным, а некоторые девелоперы сообщили о сокращении или смещении планов по строительству на более поздний срок».

Как и в первом полугодии 2025 года, в августе — сентябре цены на жилье в Волго-Вятском макрорегионе росли невысокими темпами.