Плату за капремонт в Калининградской области планируют снова поднять на один рубль в 2026 году

Согласно пояснительной записке, при определении минимального тарифа учитывается его доступность для населения, а также сложившаяся экономическая обстановка в Калининградской области. По расчётам чиновников необходимый размер взноса должен быть выше в четыре раза и составлять 41,76 рубля. Кроме того, в документе указано, что существующая плата ниже, чем в других субъектах Северо-Западного федерального округа.