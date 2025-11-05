Плату за капремонт в Калининградской области планируют снова поднять на один рубль в 2026 году

Плату за капитальный ремонт домов в Калининградской области планируют снова поднять на один рубль в 2026 году. Соответствующий проект закона проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
В пояснительной записке говорится, что общая потребность средств на программу капремонта в 2026 году составляет 5,5 миллиарда рублей. При увеличении размера софинансирования из областного бюджета в краткосрочный план предлагают включить работы на сумму чуть более четырёх миллиардов, в том числе 2,04 миллиарда из общего котла и 1,99 миллиарда субсидии. Дефицит в таком случае составит 101,5 миллиона рублей.
«В целях достижения результатов реализации региональной программы в рамках исполнения краткосрочного плана необходимо повысить размер взноса не менее чем на 10,08%», — указано в документе.
Сейчас тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов составляет 9,9 рубля за квадратный метр. Его предлагают увеличить до 10,9 рубля. При принятии законопроекта плата вырастет с 1 июля 2026 года.
Согласно пояснительной записке, при определении минимального тарифа учитывается его доступность для населения, а также сложившаяся экономическая обстановка в Калининградской области. По расчётам чиновников необходимый размер взноса должен быть выше в четыре раза и составлять 41,76 рубля. Кроме того, в документе указано, что существующая плата ниже, чем в других субъектах Северо-Западного федерального округа.
Тариф на капремонт в Калининградской области увеличивали на один рубль в 2025 году. С 1 июля взносы выросли с 8,9 до 9,9 рубля за квадратный метр.