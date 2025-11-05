Только по талонам отпускают автогаз в Костанайской области

Как сообщили представителям издания в Управлении энергетики и ЖКХ региона, в наличии по области на 5 ноября 2025 года — 90 тонн, отпуск населению производится только по талонам. Причиной недопоставки в ведомстве назвали ремонт на заводе ТОО «ЖаикМунай» в сентябре и в октябре на заводе АО «СНПС-Актобемунайгаз». После направления письма в Минэнерго области выделили дополнительные 1548 тонн с Павлодарского нефтехимического завода. «За сентябрь из плана распределения область не обеспечена поставкой в количестве 900 тонн, а также за октябрь 1188 тонн», — резюмировали в ведомстве. К этому моменту на пути в Костанайскую область 13 вагонов или 468 тонн, в том числе от завода «СНПС-Актобемунайгаз» 108 тонн, от ТОО «ЖаикМунай» — 360 тонн.