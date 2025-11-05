Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре сточные воды проверят на токсичность за 1 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика для лабораторных исследований.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре объявили торги на лабораторные исследования сточных вод. Их планируется проверить на токсичность. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1 миллион рублей. Объявление было размещено 1 ноября, окончание подачи заявок запланировано на 10 ноября, а победителя выберут 13 ноября.

Подрядчик должен будет выполнять условия контракта с даты его заключения до 31 декабря 2025 года. Участвовать в аукционе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Всего пробы отберут в 34 выпусках дождевой канализации, в том числе 15 — в реке Самара, 19 — в Саратовское водохранилище. Запланировано определение острой токсичности сточных вод методом биотестирования.