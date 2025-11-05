Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская мэрия изымает два ОКН на Грузинской и Нестерова

Администрация Нижнего Новгорода изымает у собственников помещения в трех аварийных многоквартирных домах в историческом центре города. Согласно постановлениям администрации, один из них потом должны снести, еще два дома, признанных объектами культурного наследия, — реконструировать.

Источник: Коммерсантъ

На улице Грузинской, 34 изымают помещения в ОКН «Дом К. П. Полушкина» и земельный участок под ним площадью 261 кв. м. Сейчас он находится в долевой собственности владельцев помещений.

Также изымают помещение и участок площадью 469 кв. м. в доме на улице Нестерова, 37. Это здание — ОКН «Дом, в котором с 1887 по 1931 годы жил врач Михалкин Петр Николаевич».

Помимо этого, изымают помещения в доме на улице Студеной, 54а и участок под этим зданием. Сам дом планируют снести.

Собственникам недвижимости будет выплачено возмещение по рыночной стоимости.