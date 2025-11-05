Нижегородская мэрия изымает два ОКН на Грузинской и Нестерова

На улице Грузинской, 34 изымают помещения в ОКН «Дом К. П. Полушкина» и земельный участок под ним площадью 261 кв. м. Сейчас он находится в долевой собственности владельцев помещений.
Также изымают помещение и участок площадью 469 кв. м. в доме на улице Нестерова, 37. Это здание — ОКН «Дом, в котором с 1887 по 1931 годы жил врач Михалкин Петр Николаевич».
Помимо этого, изымают помещения в доме на улице Студеной, 54а и участок под этим зданием. Сам дом планируют снести.
Собственникам недвижимости будет выплачено возмещение по рыночной стоимости.