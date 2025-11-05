Материнский капитал в Краснодарском крае вырастет до 167 тысяч рублей

Региональный материнский капитал в Краснодарском крае в 2026 году вырастет с 160,7 тыс. руб. до 167 тыс. руб. благодаря индексации. Эта мера поддержки действует в регионе свыше десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.