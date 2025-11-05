Спасение для тысяч челябинцев: 342 многоквартирных дома получили временную управляющую компанию после краха «УКИКО»

Мэрия Челябинска выбрала временную управляющую компанию для 342 многоквартирных домов, которые ранее обслуживала «УКИКО». Исполняющей обязанности назначена УК «Челябинск». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.
В документе говорится, УК «Челябинск» будет обеспечивать содержание домов до тех пор, пока жители не выберут постоянную управляющую организацию. В перечень адресов вошли жилые многоэтажки на Копейском шоссе, Комсомольском проспекте, улицах Агалакова, Бажова, Блюхера и многих других. Полный список размещен на официальном сайте мэрии.
Срок временного управления не может превышать одного года — за это время собственникам необходимо выбрать новую управляющую организацию.
Напомним, в октябре Госжилинспекция Челябинской области исключила из реестра лицензий управляющую компанию «УКИКО». Поводом стали многочисленные нарушения и жалобы жителей региона.