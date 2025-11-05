Спасение для тысяч челябинцев: 342 многоквартирных дома получили временную управляющую компанию после краха «УКИКО»

В документе говорится, УК «Челябинск» будет обеспечивать содержание домов до тех пор, пока жители не выберут постоянную управляющую организацию. В перечень адресов вошли жилые многоэтажки на Копейском шоссе, Комсомольском проспекте, улицах Агалакова, Бажова, Блюхера и многих других. Полный список размещен на официальном сайте мэрии.