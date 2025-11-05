Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасение для тысяч челябинцев: 342 многоквартирных дома получили временную управляющую компанию после краха «УКИКО»

В Челябинске 342 многоквартирных дома получили новую управляющую компанию.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Челябинска выбрала временную управляющую компанию для 342 многоквартирных домов, которые ранее обслуживала «УКИКО». Исполняющей обязанности назначена УК «Челябинск». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

В документе говорится, УК «Челябинск» будет обеспечивать содержание домов до тех пор, пока жители не выберут постоянную управляющую организацию. В перечень адресов вошли жилые многоэтажки на Копейском шоссе, Комсомольском проспекте, улицах Агалакова, Бажова, Блюхера и многих других. Полный список размещен на официальном сайте мэрии.

Срок временного управления не может превышать одного года — за это время собственникам необходимо выбрать новую управляющую организацию.

Напомним, в октябре Госжилинспекция Челябинской области исключила из реестра лицензий управляющую компанию «УКИКО». Поводом стали многочисленные нарушения и жалобы жителей региона.