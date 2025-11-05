На БУТБ начались регулярные биржевые торги листовым стеклом

«Продажа листового стекла на биржевых торгах преследует три основные цели. Во-первых, обеспечение прозрачного и объективного механизма ценообразования. Во-вторых, повышение эффективности продаж отечественного стекла и расширение круга его покупателей. И в-третьих, предоставление строительным организациям альтернативного инструмента закупок, который можно было бы легко интегрировать в их ежедневную деятельность. К слову, биржа уже имеет положительный опыт коллаборации с белорусскими производителями строительных материалов в части использования биржевой платформы как дополнительного канала сбыта. В качестве примеров можно привести сотрудничество с Белорусской цементной компанией по реализации цемента и блоков из ячеистого бетона и с РУПП “Гранит” по реализации щебня. В обоих случаях цели совместных проектов были достигнуты», — рассказали в пресс-службе БУТБ.