На БУТБ начались регулярные биржевые торги листовым стеклом

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа начала проводить регулярные торговые сессии по реализации листового стекла на внутреннем рынке страны. Торги проходят дважды в неделю — по вторникам и четвергам, что позволяет покупателям планировать закупки и своевременно удовлетворять свою потребность в листовом стекле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.
Сейчас через биржу можно приобрести все самые популярные виды данной продукции, включая бесцветное, ламинированное и энергосберегающее стекло с мягким низкоэмиссионным покрытием. В частности, на ближайшую торговую сессию выставлены 24 лота общим объемом почти 800 тыс. кв.м. Вся продукция отечественного производства и реализуется на условиях самовывоза со склада продавца. Оплата за товар осуществляется в течение трех рабочих дней после регистрации договора на бирже.
«Продажа листового стекла на биржевых торгах преследует три основные цели. Во-первых, обеспечение прозрачного и объективного механизма ценообразования. Во-вторых, повышение эффективности продаж отечественного стекла и расширение круга его покупателей. И в-третьих, предоставление строительным организациям альтернативного инструмента закупок, который можно было бы легко интегрировать в их ежедневную деятельность. К слову, биржа уже имеет положительный опыт коллаборации с белорусскими производителями строительных материалов в части использования биржевой платформы как дополнительного канала сбыта. В качестве примеров можно привести сотрудничество с Белорусской цементной компанией по реализации цемента и блоков из ячеистого бетона и с РУПП “Гранит” по реализации щебня. В обоих случаях цели совместных проектов были достигнуты», — рассказали в пресс-службе БУТБ.
Биржевые торги листовым стеклом организованы на БУТБ в рамках секции «Перспективные биржевые товары». За 10 месяцев 2025 года товарооборот по данному направлению составил Br472 млн, что на 19% больше, чем за январь — октябрь 2024 года. -0-