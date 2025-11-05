В Приморском крае на технологическую линию торжественно вышли новые БЕЛАЗы

Как отметила министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш, благодаря новым БЕЛАЗам, пополнившим горнотранспортный парк угледобывающего предприятия, больше топлива поступит для Приморской ГРЭС — одного из самых масштабных энергетических объектов не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке России.